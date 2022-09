Roma, quattro rinnovi d'autunno: il più spinoso è Zaniolo (Di martedì 20 settembre 2022) La sosta delle nazionali per la Roma (e non solo) è come sempre uno dei momenti migliori della stagione per fare il punto della situazione... Leggi su calciomercato (Di martedì 20 settembre 2022) La sosta delle nazionali per la(e non solo) è come sempre uno dei momenti migliori della stagione per fare il punto della situazione...

petlifesaver : RT @LeastSquares71: Nel complesso degli ultimi 10 campionati la differenza tra i rigori a favore e quelli contro è pari a 26 per la Lazio e… - Sara74927299 : Ma che cazzo state a fare ancora aperti quasi quattro giorni a Roma zero IG mai visti per la città lei si fa le ser… - lacittanews : ROMA - E' tempo di bilanci in Formula 1 dopo quasi una stagione con le nuove vetture, introdotte con l'obiettivo di… - MarcoGi63902800 : @andreavianel dire 'se qualcuno se ne fosse dimenticato' è ironia da quattro soldi. Londra ha una vocazione interna… - Luxgraph : Roma, quattro università e una storia di cultura -