Roma, nessuna lesione per Pellegrini: niente Italia ma ci sarà contro l'Inter (Di martedì 20 settembre 2022) Buone notizie in casa Roma. Lorenzo Pellegrini si è sottoposto a esami clinici con la Nazionale ed è stato confermato un affaticamento al flessore della gamba sinistra, ma al contempo escluse lesioni. Non ci saranno ulteriori accertamenti e così, previo riposo di un paio di giorni, il centrocampista giallorosso potrà ricominciare ad allenarsi a Trigoria e sarà a disposizione contro l'Inter alla ripresa dopo la sosta. SportFace.

