Roma Jewelry Week, il gioiello d'autore è di scena a Roma (Di martedì 20 settembre 2022) Roma Jewelry Week, dall'Auditorium di Mecenate a Palazzo Ferrajoli, passando per il MAAM e i Rioni storici della Capitale, torna in autunno la seconda edizione della RJW. L'evento internazionale è dedicato alla cultura del gioiello con artisti provenienti da tutto il mondo. Roma Jewelry Week Roma Jewelry Week torna nella Capitale con la seconda edizione e un ricco programma di attività, dal 7 al 16 ottobre 2022. La settimana si allarga per accogliere nuovi progetti. L'evento di respiro internazionale valorizza e diffonde la cultura del gioiello contemporaneo, d'autore, d'artista, delle realtà orafe storiche e vanta il patrocinio ...

