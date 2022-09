Roma, in vendita i biglietti per le gare contro Real Betis e Napoli (Di martedì 20 settembre 2022) A partire da oggi possono essere acquistati i biglietti di Roma-Real Betis e di Roma-Napoli, due importanti snodi stagionali per i giallorossi. Sia per la sfida di Europa League, in calendario giovedì 6 ottobre alle 21, sia per il match di campionato, in agenda domenica 23 ottobre alle 20:45, ogni tifoso potrà acquistare fino a un L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 20 settembre 2022) A partire da oggi possono essere acquistati idie di, due importanti snodi stagionali per i giallorossi. Sia per la sfida di Europa League, in calendario giovedì 6 ottobre alle 21, sia per il match di campionato, in agenda domenica 23 ottobre alle 20:45, ogni tifoso potrà acquistare fino a un L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

OfficialASRoma : ?? È partita la vendita dei biglietti per Roma-Betis e Roma-Napoli! ?? #ASRoma - sportli26181512 : #Notizie Roma, in vendita i biglietti per le gare contro Real Betis e Napoli: A partire da oggi possono essere acqu… - Italpress : Case popolari Roma, audizione sul piano vendita immobili di pregio - Italpress : Case popolari Roma, audizione sul piano vendita immobili di pregio - TuttoASRoma : INFO BIGLIETTI In vendita i tagliandi per Roma-Betis e Roma-Napoli -