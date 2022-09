Michele92921511 : RT @romatoday: Carabinieri: il colonnello Marco Aquilio nuovo comandante del reparto operativo di Roma - romatoday : Carabinieri: il colonnello Marco Aquilio nuovo comandante del reparto operativo di Roma - robexdj : Roma, il Colonnello Marco Aquilio è il nuovo Comandante del Reparto Operativo CC - IlMattinoFoggia : Da #Foggia al comando del Reparto Operativo dei @_Carabinieri_ di #Roma , nuovo incarico di prestigio per il Colon… - infoitinterno : Roma. Il Colonnello Marco Aquilio è il nuovo Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri -

Report Difesa

Ritorna nella Capitale ilMarco Aquilio, nominato nuovo comandante del reparto operativo dei carabinieri di. Nato a, 52 anni, ilAquilio arriva dal comando generale dell'arma dove per quasi 3 anni è stato a capo dell'ufficio criminalità organizzata. Ha frequentato i corsi dell'accademia militare di ......Ufficiali di Campobasso e dopo aver condotto importanti operazioni e aver ottenuto eccellenti risultati andrà a dirigere la Scuola Allievi Carabinieri di. Il nuovo vertice Il Tenente... Carabinieri: il Colonnello Marco Aquilio è il nuovo Comandante del Reparto Operativo dell'Arma di Roma Il capitano Samuele Bileti è il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Battipaglia. Bileti proviene da Roma dove ha comandato il Nucelo operativo della compagnia di piazza Dante ...Virginio Rognoni, morto a 98 anni. Tutto quello che sappiamo (e non sappiamo) di anni difficili in cui era al centro della politica italiana ...