Roma, Gazzetta: “Ecco le condizioni di Pellegrini e Dybala” (Di martedì 20 settembre 2022) Roma Pellegrini- La Roma ha terminato con una sconfitta, l’ultima gara prima della sosta delle nazionali. La Roma dovrà fare i conti con gli infortuni rimediati nell’ultima gara casalinga, persa per 1-0, contro l’Atalanta di Gasperini. Prima del fischio iniziale della gara, Dybala è stato sostituito nella distinta da Matic, per un problema al flessore. Nel post-partita anche Lorenzo Pellegrini ha accusato un leggero fastidio muscolare. Di seguito, Ecco cosa dice la Gazzetta sulle condizioni dei due Romanisti: “Il capitano della Roma è stato valutato in Nazionale e questa mattina ha lasciato il ritiro, così come Politano. Al loro posto Mancini ha convocato Frattesi e Gabbiadini. ... Leggi su seriea24 (Di martedì 20 settembre 2022)- Laha terminato con una sconfitta, l’ultima gara prima della sosta delle nazionali. Ladovrà fare i conti con gli infortuni rimediati nell’ultima gara casalinga, persa per 1-0, contro l’Atalanta di Gasperini. Prima del fischio iniziale della gara,è stato sostituito nella distinta da Matic, per un problema al flessore. Nel post-partita anche Lorenzoha accusato un leggero fastidio muscolare. Di seguito,cosa dice lasulledei duenisti: “Il capitano dellaè stato valutato in Nazionale e questa mattina ha lasciato il ritiro, così come Politano. Al loro posto Mancini ha convocato Frattesi e Gabbiadini. ...

Gazzetta_it : Marco Mengoni tifoso in Coppa Davis: tennis, volley, corsa e Roma, tutte le sue passioni sportive - OdeonZ__ : Inter, corsa contro il tempo per Lautaro e Correa. Rebus attacco contro la Roma - Inter_Beneamata : RT @90ordnasselA: Probabile Inter vs Roma. #Gazzetta - RobyDim : RT @forzaroma: Roma, pubblico in festa: già in 50mila per la sfida con il #Betis #ASRoma - Jack91x : RT @InterHubOff: ?????? Corsa contro il tempo per Lautaro e Correa: dovrebbero rientrare dagli impegni (amichevoli) con la Nazionale solo 48… -