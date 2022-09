Roma | Dybala risponde a chiamata Argentina nonostante l’infortunio

AliprandiJacopo : La Roma è quella squadra che anche senza Dybala domina la partita, tira 21 volte, si divora le reti sotto porta e n… - capuanogio : #Dybala è volato negli Stati Uniti per unirsi alla sua nazionale e la #Roma lo riavrà a 48 ore dalla sfida con l’… - OfficialASRoma : Triplice fischio! Vinciamo 3-0, con i gol di Dybala, Pellegrini e Belotti! DAJE ROMA DAJE! ???? #RomaHJK #UEL - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? #RomaAtalanta: una serata nera ma alla fine sono applausi Partita nata male con #Dybala che avverte un fastidio nel r… - GiorgioFrialesi : @AndrewMari1988 @Ari1927 Della Roma non gliene frega un cazzo Non è una novità #Dybala -

Sport Mediaset

Commenta per primo Nessuna lesione, ora è certo. Paulosta bene e probabilmente giocherà anche qualche minuto a Miami nell'amichevole tra la sua Argentina e l'Honduras. La Joya - ritratto sorridente sulla cyclette a l fianco di Messi - aveva ...Allarme infortuni in casae a preoccupare Mourinho ci sono le condizioni die Pellegrini Allarme infortuni in casae a preoccupare Mourinho ci sono le condizioni die Pellegrini. Già undici gli stop da inizio stagione, è questo il vero punto debole ... Roma, Dybala si ferma nel riscaldamento: problema al flessore sinistro - Sportmediaset In una stagione con il calendario così intasato gli infortuni si moltiplicano e rischiano di pesare molto più che in passato (soprattutto a mercato chiuso) e allora ecco che la sosta per le nazionali ...Dall’assenza improvvisa di Dybala al rosario dei gol mangiati, a Chiffi. Stoppati in casa in una domenica che aveva addirittura “rivalutato” la sconfitta di Udine ...