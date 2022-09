Roma. ‘Dammi il Rolex’, ma lui rifiuta: il ladro gli punta la pistola e lo picchia (Di martedì 20 settembre 2022) Aveva puntato un uomo, sapeva che lì poteva andare a colpo sicuro. E così il 10 agosto scorso intorno alle 19, armato di pistola, si è avvicinato alla vittima, che era seduta al tavolino di un bar di via dell’Aeronautica, e l’ha minacciata. ‘Devi darmi il Rolex che indossi al polso’ – gli ha detto, ma l’uomo si è ribellato, si è rifiutato e ha cercato di difendersi dal ladro, che nel frattempo tentava di portargli via il prezioso orologio. Senza, però, riuscirci: il malvivente, infatti, è fuggito a bordo di uno scooter con la targa coperta da un cartone. Chi è il ladro Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e il personale sanitario del 118, che ha trasportato la vittima in ospedale, dove è stata refertata con una prognosi di 7 giorni. Grazie ad alcuni documenti che il rapinatore aveva perso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 settembre 2022) Avevato un uomo, sapeva che lì poteva andare a colpo sicuro. E così il 10 agosto scorso intorno alle 19, armato di, si è avvicinato alla vittima, che era seduta al tavolino di un bar di via dell’Aeronautica, e l’ha minacciata. ‘Devi darmi il Rolex che indossi al polso’ – gli ha detto, ma l’uomo si è ribellato, si èto e ha cercato di difendersi dal, che nel frattempo tentava di portargli via il prezioso orologio. Senza, però, riuscirci: il malvivente, infatti, è fuggito a bordo di uno scooter con la targa coperta da un cartone. Chi è ilSul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e il personale sanitario del 118, che ha trasportato la vittima in ospedale, dove è stata refertata con una prognosi di 7 giorni. Grazie ad alcuni documenti che il rapinatore aveva perso ...

