Roma | affari di famiglia ‘stupefacenti’ | arrestati 2 fratelli

(Di martedì 20 settembre 2022) Uniti dallo stesso sangue e dallo stesso ‘lavoro’. Duespacciatori che condividevano tutto, anche e soprattutto la droga, tra hashish e cocaina, da nascondere in casa a, in zona Torre Angela. Avevano studiato ogni dettaglio, uno di loro continuava a ‘lavorare’ nonostante si trovasse ai domiciliari con braccialetto elettronico, ma non avevano messo in conto la presenza della Polizia. Che li ha scoperti e. Lo spaccio direttamente a casa Dopo un’articolata attività investigativa, gli agenti del VI Distretto Casilino sono venuti a conoscenza che presso l’abitazione di un 47enne italiano, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, potesse essere occultato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. E il sospetto è nato perché già da tempo l’uomo, con la ...

