Roberto Castelli: "Migliaia di padani muoiono per garantire il reddito di cittadinanza a chi non lavora"

"La Pianura Padana è la regione più inquinata d'Europa. Migliaia di padani muoiono ogni anno per garantire il lavoro e quindi il reddito di cittadinanza per chi non lavora. Guardate che il Nord non ce la fa più". Queste le parole dell'ex ministro della Giustizia, Roberto Castelli, che venerdì scorso – intervenendo a L'Aria che tira, su La7 – ha lanciato l'ennesimo attacco contro il reddito di cittadinanza, misura approvata in Parlamento durante il primo governo Conte con i voti favorevoli non solo del Movimento 5 Stelle, ma anche degli allora alleati della Lega. Nel 2013 Castelli ha annunciato il suo addio alla "politica attiva", ma non ha mai nascosto – anche di recente – la sua ...

