Ritrovato senza vita il 67enne scomparso da Montereale Valcellina

È stato Ritrovato senza vita l'uomo di 67enne scomparso ieri da Montereale Valcellina. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina alle 9.47 su un sentiero secondario a margine del sentiero CAI 996 alle pendici del Monte Spia e a una ventina di minuti dalla sua abitazione da un runner che ieri lo aveva incrociato ancora in vita intorno alle 11 durante il suo giro di corsa (allegata mappa con il punto del ritrovamento) e che oggi ha ripercorso lo stesso itinerario. Una trentina i soccorritori questa mattina attivati nella zona tra Soccorso Alpino (stazione di Maniago). Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile e l'elicottero della Guardia di Finanza giunto da Bolzano con un sistema di rilevamento degli apparecchi elettronici.

