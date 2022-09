“Risultato trionfale” Profezia di Sgarbi sul voto | l' asticella del centrodestra

(Di martedì 20 settembre 2022) Un futuro roseo per il. Mancano ormai pochi giorni alle elezioni del 25 settembre e in casa delsi respira un'aria di vittoria. A parlare è Vittorio, candidato al Senato nel collegio uninominale Emilia-Romagna - 03, intervistato da No stop news: “Vincerà ilin manieracon quei venti punti che l'ultimo sondaggio indicava e che supereranno forse il 50%, cosa che penso da sempre. Persone come Carlo Calenda sono convinte di essere essenziali per il futuro. Facendo i conti, anche se dovesse prendere il 10% guadagnerebbe 26 deputati e 13 senatori. Cosa può fare quando dall'altra parte ne abbiamo 260?”. “Noi Moderati - dice ancora il critico d'arte - possiamo arrivare anche oltre il 3% perché è una di quelle compagini fatte da diversi elementi ...

