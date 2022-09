'Rischio sfascio non il fascio': Calenda crede che il Centrodestra non reggerà a lungo (Di martedì 20 settembre 2022) La coalizione di Centrodestra 'non può reggere, si detestano. Il Rischio vero è lo sfascio, non il fascio'. Lo ha detto Carlo Calenda a Rtl 102.5. 'C'è poca voglia di governare. La Meloni è ... Leggi su globalist (Di martedì 20 settembre 2022) La coalizione di'non può reggere, si detestano. Ilvero è lo, non il'. Lo ha detto Carloa Rtl 102.5. 'C'è poca voglia di governare. La Meloni è ...

Adnkronos : #Elezioni, Calenda: 'Centrodestra non regge, rischio è lo sfascio non il fascio'. - CasatiSilvano : RT @Adnkronos: #Elezioni, Calenda: 'Centrodestra non regge, rischio è lo sfascio non il fascio'. - messina_oggi : Calenda “Il governo di centrodestra non vedrà la luce”ROMA (ITALPRESS) - 'La coalizione di centrodestra non vedrà l… - mauriziosantin : RT @Adnkronos: #Elezioni, Calenda: 'Centrodestra non regge, rischio è lo sfascio non il fascio'. - AlbPez60 : RT @Adnkronos: #Elezioni, Calenda: 'Centrodestra non regge, rischio è lo sfascio non il fascio'. -