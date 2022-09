Rigettato il ricorso di Referendum e Democrazia sulle firme digitali: «Ricatto prodotto dall’inerzia istituzionale» (Di martedì 20 settembre 2022) «Nel silenzio assoluto da parte di Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica – ha detto Marco Cappato – il giudice di Milano si è trovato a dover decidere in condizioni di oggettivo Ricatto prodotto dall’inerzia istituzionale. Anche per questo la nostra azione non finisce qui. È in preparazione un reclamo urgente e ricorsi a giurisdizioni internazionali». Il commento di uno dei fondatori della Lista Referendum e Democrazia che non parteciperà alle elezioni politiche del 25 settembre perché non sono state ritenute valide le firme raccolte digitalmente arriva all’indomani della decisione del tribunale di Milano. Il giudice ha infatti Rigettato il ricorso presentato dopo l’esclusione della lista per la mancata verifica delle ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 20 settembre 2022) «Nel silenzio assoluto da parte di Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica – ha detto Marco Cappato – il giudice di Milano si è trovato a dover decidere in condizioni di oggettivo. Anche per questo la nostra azione non finisce qui. È in preparazione un reclamo urgente e ricorsi a giurisdizioni internazionali». Il commento di uno dei fondatori della Listache non parteciperà alle elezioni politiche del 25 settembre perché non sono state ritenute valide leraccolte digitalmente arriva all’indomani della decisione del tribunale di Milano. Il giudice ha infattiilpresentato dopo l’esclusione della lista per la mancata verifica delle ...

