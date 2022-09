"Ridicolo", lo storico gela Damilano. Tragico autogol sul pericolo democratico (Di martedì 20 settembre 2022) "Da alcune affermazioni ho preso le distanze in diretta, altre non le condivido e l'ho detto ieri, lo ripeto oggi". Marco Damilano torna in onda su Rai 3 con il programma Il cavallo e la torre che aveva fatto discutere per le posizioni del filosofo francese Bernard-Henry Lèvy, secondo cui il voto degli elettori non sempre va rispettato, e gli attacchi a Giorgia Meloni e Matteo Salvini che hanno riempito praticamente senza opposizione i dieci minuti di programma. Il dietrofront di Damilano è smussato da quanto detto dal giornalista poco dopo aver ricordato i timori dei socialdemocratici tedeschi che hanno definito postfascista la leader di FdI. Insomma per il giornalista c'è una "questione italiana" e Damilano ne chiede conto Giovanni Orsina, politologo e storico della Luiss. Neanche a dirlo, il tema è: a 5 giorni ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 settembre 2022) "Da alcune affermazioni ho preso le distanze in diretta, altre non le condivido e l'ho detto ieri, lo ripeto oggi". Marcotorna in onda su Rai 3 con il programma Il cavallo e la torre che aveva fatto discutere per le posizioni del filosofo francese Bernard-Henry Lèvy, secondo cui il voto degli elettori non sempre va rispettato, e gli attacchi a Giorgia Meloni e Matteo Salvini che hanno riempito praticamente senza opposizione i dieci minuti di programma. Il dietrofront diè smussato da quanto detto dal giornalista poco dopo aver ricordato i timori dei socialdemocratici tedeschi che hanno definito postfascista la leader di FdI. Insomma per il giornalista c'è una "questione italiana" ene chiede conto Giovanni Orsina, politologo edella Luiss. Neanche a dirlo, il tema è: a 5 giorni ...

