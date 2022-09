Renzi: "La sinistra evoca la paura, ma la Meloni mette a rischio i conti, non la democrazia" (Di martedì 20 settembre 2022) Durante l'ultima conferenza stampa, Mario Draghi ha detto un "no" netto a un secondo mandato. Cosa ne pensa il Terzo polo che sta basando la sua campagna proprio sull'agenda Dragh? "La Costituzione non prevede che la disponibilità a guidare il Paese sia data a un giornalista ma al presidente della Repubblica. Anche a gennaio 2021 la maggioranza dei commentatori diceva che Draghi non era disponibile, Tutti erano contrari a parole all'unità nazionale. Invece, siamo riusciti a costruire le larghe intese", precisa Matteo Renzi in un'intervista al Giornale. Sui finanziamenti russi ai partiti stranieri, il leader di Italia viva dice "Se ci sono le prove si tirino fuori, altrimenti è solo fango e si rischia di rafforzare non solo l'avversario, ma anche la propaganda russa", aggiungendo che "Sulla vicenda dei soldati russi a Bergamo durante il governo Conte pure va fatta ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 settembre 2022) Durante l'ultima conferenza stampa, Mario Draghi ha detto un "no" netto a un secondo mandato. Cosa ne pensa il Terzo polo che sta basando la sua campagna proprio sull'agenda Dragh? "La Costituzione non prevede che la disponibilità a guidare il Paese sia data a un giornalista ma al presidente della Repubblica. Anche a gennaio 2021 la maggioranza dei commentatori diceva che Draghi non era disponibile, Tutti erano contrari a parole all'unità nazionale. Invece, siamo riusciti a costruire le larghe intese", precisa Matteoin un'intervista al Giornale. Sui finanziamenti russi ai partiti stranieri, il leader di Italia viva dice "Se ci sono le prove si tirino fuori, altrimenti è solo fango e si rischia di rafforzare non solo l'avversario, ma anche la propaganda russa", aggiungendo che "Sulla vicenda dei soldati russi a Bergamo durante il governo Conte pure va fatta ...

