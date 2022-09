Renzi incontra gli imprenditori di Assolombarda e critica ancora il Reddito. E su Berlusconi dice: “Inimitabile, su Tik Tok ci ha spolpato” (Di martedì 20 settembre 2022) “Il Reddito di cittadinanza è un fallimento e i responsabili sono Conte, Di Maio, Salvini, se vi piace, votateli ancora. Agli imprenditori non ho niente da promettere se non una visione di paese che possa creare posti di lavoro”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi prima di incontrare gli imprenditori nella sede di Assolombarda a Milano. Un incontro di un’ora e mezza nel quale il senatore ha spiegato la sua visione politica ed economica. Tra i passaggi più applauditi, stando ai racconti di alcuni partecipanti, c’è stato quello sul Reddito di cittadinanza. Un tema sul quale poco prima, nel corso di un punto stampa, Renzi si era espresso così: “Da un lato c’è il voto di pancia: il voto del sovranismo, del no ai migranti e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) “Ildi cittadinanza è un fallimento e i responsabili sono Conte, Di Maio, Salvini, se vi piace, votateli. Aglinon ho niente da promettere se non una visione di paese che possa creare posti di lavoro”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteoprima dire glinella sede dia Milano. Un incontro di un’ora e mezza nel quale il senatore ha spiegato la sua visione politica ed economica. Tra i passaggi più applauditi, stando ai racconti di alcuni partecipanti, c’è stato quello suldi cittadinanza. Un tema sul quale poco prima, nel corso di un punto stampa,si era espresso così: “Da un lato c’è il voto di pancia: il voto del sovranismo, del no ai migranti e ...

