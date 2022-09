Renzi e il jet privato in campagna elettorale | quattro città in un giorno

(Di martedì 20 settembre 2022) Non solo il viaggio da Napoli a Lugano. Il senatore di Italia Viva Matteoè stato seguito da un jetanche per gli spostamenti ind’Italia. Ovvero Lamezia Terme, Bari, Cagliari e Palermo. L’aereo è un Dassault Falcon della Leader srl. Ovvero proprio quello utilizzato l’11 settembre scorso e finito nella polemica politica. Domenica, racconta oggi Repubblica, l’aereo è partito da Ciampino verso la Calabria, è poi andato in Puglia e in Sardegna e infine dalla Sicilia è andato a Firenze prima di tornare a Roma. Interpellato dal quotidiano,ha minacciato iniziative giudiziarie: «Non dico nulla, se leggo una cosa sbagliata querelo». Ieri invece il senatore di Iv ha fatto riferimento alla vicenda durante un’iniziativaallo stabilimento Piaggio di ...

Non solo il viaggio da Napoli a Lugano . Il senatore di Italia Viva Matteoè stato seguito da unprivato anche per gli spostamenti in quattro città d'Italia. Ovvero Lamezia Terme , Bari , Cagliari e Palermo . L'aereo è un Dassault Falcon della Leader sr l.