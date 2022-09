Renzi attacca nuovamente Letta: “Ha sbagliato tutto, è un agente infiltrato di Meloni” (Di martedì 20 settembre 2022) Renzi attacca nuovamente Letta: “È un agente infiltrato di Meloni” “È un agente infiltrato di Meloni”: con queste parole il leader di Italia Viva Matteo Renzi torna ad attaccare nuovamente il segretario del Pd Enrico Letta. Intervistato da Il Giornale, l’ex premier ha dichiarato che “Letta è il miglior alleato di Meloni”. Secondo Renzi, il segretario Pd “Ha sbagliato tutto. Ha sbagliato alleanze, ha sbagliato coalizione, ha sbagliato sul Jobs Act. Si è preso in carica Di Maio e Fratoianni e ha lasciato fuori noi: la ... Leggi su tpi (Di martedì 20 settembre 2022): “È undi” “È undi”: con queste parole il leader di Italia Viva Matteotorna adreil segretario del Pd Enrico. Intervistato da Il Giornale, l’ex premier ha dichiarato che “è il miglior alleato di”. Secondo, il segretario Pd “Ha. Haalleanze, hacoalizione, hasul Jobs Act. Si è preso in carica Di Maio e Fratoianni e ha lasciato fuori noi: la ...

