Regina: video Trudeau mentre canta a vigilia funerali,è polemica (Di martedì 20 settembre 2022) E' polemica su Justin Trudeau dopo un video diffuso sui social che mostra il premier canadese mentre canta accanto a un pianoforte in un hotel di Londra, due giorni prima del funerale della Regina. Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 20 settembre 2022) E'su Justindopo undiffuso sui social che mostra il premier canadeseaccanto a un pianoforte in un hotel di Londra, due giorni prima del funerale della. Lo ...

_Techetechete : La Regina Elisabetta II, 5 giorni dopo la Strage di Capaci, di passaggio a Palermo, decide di sostare con il corteo… - FulvioPaglia : Il Saint Mirren prova ad applaudire per coprire i fischi alla regina dei tifosi del Celtic, che prontamente ribalta… - RaiUno : Stasera #12settembre alle 21.25, in ricordo della #ReginaElisabetta II, andrà in onda #Ulisse: un viaggio attravers… - 68Stefania1101 : RT @clara38007264: Lei.. che balla felice e consapevole di essere la regina del #gifvip .. proud ?????? #giuliasalemi #prelemi https://t… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Il principe Harry non canta l'inno durante la cerimonia in chiesa -