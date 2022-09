Regina Elisabetta, le ultime parole sul marito Filippo prima di morire: la lettera commovente (Di martedì 20 settembre 2022) La Regina Elisabetta aveva detto che 'non era stato facile' addolorarsi così pubblicamente per il suo amato marito, il principe Filippo , ha rivelato l'ex arcivescovo di York. In una lettera '... Leggi su leggo (Di martedì 20 settembre 2022) Laaveva detto che 'non era stato facile' addolorarsi così pubblicamente per il suo amato, il principe, ha rivelato l'ex arcivescovo di York. In una'...

_Techetechete : La Regina Elisabetta II, 5 giorni dopo la Strage di Capaci, di passaggio a Palermo, decide di sostare con il corteo… - elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - elenabonetti : Questa mattina, all’ambasciata @UKinItaly, ho reso omaggio alla memoria della Regina Elisabetta II ???????? - SoniaSamoggia : RT @gaetti1_monica: Continua il lungo ADDIO della Regina Elisabetta II!...oggi daTrattoria da Nennella !???????????????? - michaelaionesco : RT @scarabocchio74: Mia figlia mi ha chiesto perché abbiamo portato il lutto (i giornalisti in TV) per la regina Elisabetta, ma nessuno si… -