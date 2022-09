Regina Elisabetta, ecco quanto è costato il suo funerale e chi lo paga (Di martedì 20 settembre 2022) quanto è costato il funerale della Regina Elisabetta? È la domanda che alcuni si stanno ponendo dopo aver assistito all’estremo saluto alla sovrana. L’evento celebrato in diretta mondiale – stiamo parlando delle esequie più solenni dai tempi dell’addio a Churchill (1965) – si sono trasformate nel summit del secolo, con i capi di stato, ambasciatori e regnanti di ogni parte del pianeta. La maestosa cerimonia ha avuto luogo prima nell’Abbazia di Westminster poi nella cappella del castello di Windsor. Un rito tanto solenne quanto sontuoso che ha fatto capire al pubblico quanto solida sia ancora la ricchezza della monarchia britannica. Si stima che un evento di questo tipo di risonanza internazionale, visto da circa 4 miliardi di spettatori, porterà ad un enorme ritorno ... Leggi su tvzap (Di martedì 20 settembre 2022)ildella? È la domanda che alcuni si stanno ponendo dopo aver assistito all’estremo saluto alla sovrana. L’evento celebrato in diretta mondiale – stiamo parlando delle esequie più solenni dai tempi dell’addio a Churchill (1965) – si sono trasformate nel summit del secolo, con i capi di stato, ambasciatori e regnanti di ogni parte del pianeta. La maestosa cerimonia ha avuto luogo prima nell’Abbazia di Westminster poi nella cappella del castello di Windsor. Un rito tanto solennesontuoso che ha fatto capire al pubblicosolida sia ancora la ricchezza della monarchia britannica. Si stima che un evento di questo tipo di risonanza internazionale, visto da circa 4 miliardi di spettatori, porterà ad un enorme ritorno ...

