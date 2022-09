Real Madrid | rinnovo con Emirates | 80 milioni fino al 2026

AlessiaBabbo : La presentazione di Cassano al Real Madrid storia del calcio. #Staseracecattelan - dadirunbike72 : @Emil_io76 @Arsenal Io invidio il Real Madrid - joker36271460 : @Leonard53885852 Noi abbiamo sbagliato le valutazioni gli ultimi tre anni stop ...per il resto eravamo dopo il real… - milansette : Real Madrid, vicino l'accordo di rinnovo con Emirates: sarà sponsor fino al 2026 #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Real Madrid, vicino l'accordo di rinnovo con Emirates: sarà sponsor fino al 2026: Il Real Madrid è ad un passo dall… -

Calcio e Finanza

Commenta per primo Vitor Roque, è lui il talento brasiliano classe 2005 (attaccante) che secondo Mundo Deportivo è sulla lista di tre club importanti come, Barcellona e Juventus. Stando al quotidiano, i bianconeri avrebbero già presentato all' Athletico Parananese pari a 15 milioni di euro, rifiutata dal club barsiliano.Commenta per primo Tutti pazzi per Jude Bellingham : come evidenzia la stampa britannica, Chelsea esi contendono il gioiello del Borussia Dortmund , che piace anche a Liverpool e Manchester United . Il Real Madrid si “prepara” a un'esclusione dalla Champions Il Barcellona studia un clamoroso "scherzetto" al Real Madrid. Come riporta Mundo Deportivo, il club blaugrana starebbe pensando di ingaggiare Marco Asensio; ...Dopo le vittorie in Cina avrà la prima panchina italiana nel torneo in cui allenano già gli altri due campioni del mondo del 2006 ...