Real Madrid, pronto il rinnovo fino al 2026 con Emirates: accordo da 80 milioni a stagione (Di martedì 20 settembre 2022) Il Real Madrid sta per chiudere l’operazione per un maxi rinnovo con Emirates: si va verso un prolungamento fino al 30 giugno 2026. Stando a quanto riportato da ‘Sportico’, l’attuale intesa con la compagnia aerea fa percepire ai campioni d’Euorpa circa 70 milioni di euro a stagione e, con il rinnovo, la cifra incassata salirà addirittura a quasi 80 milioni, anche in base alle prestazioni sportive della squadra guidata da Carlo Ancelotti. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Ilsta per chiudere l’operazione per un maxicon: si va verso un prolungamentoal 30 giugno. Stando a quanto riportato da ‘Sportico’, l’attuale intesa con la compagnia aerea fa percepire ai campioni d’Euorpa circa 70di euro ae, con il, la cifra incassata salirà addirittura a quasi 80, anche in base alle prestazioni sportive della squadra guidata da Carlo Ancelotti. SportFace.

