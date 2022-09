Real Madrid, premier Spagna: “Rattristato dai cori razzisti contro Vinicius, Atletico prenda posizione” (Di martedì 20 settembre 2022) Nel derby tra Real Madrid ed Atletico Madrid di domenica scorsa, l’attaccante dei blancos Vinicius Junior è stato vittima di cori razzisti da parte dei tifosi dei colchoneros. Questo episodio non è affatto piaciuto ad un grande sostenitore dell’Atletico come il premier spagnolo Pedro Sanchez che, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, a New York, ha fermamente condannato quanto accaduto: “Sono un grande tifoso dell’Atletico, quindi questa cosa mi ha molto Rattristato. Mi aspetto un messaggio forte dai club spagnoli contro questo tipo di comportamento, questo è quello che chiederò alla mia squadra. Penso che sia importante che le società prendano sul serio questo ... Leggi su sportface (Di martedì 20 settembre 2022) Nel derby traeddi domenica scorsa, l’attaccante dei blancosJunior è stato vittima dida parte dei tifosi dei colchoneros. Questo episodio non è affatto piaciuto ad un grande sostenitore dell’come ilspagnolo Pedro Sanchez che, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu, a New York, ha fermamente condannato quanto accaduto: “Sono un grande tifoso dell’, quindi questa cosa mi ha molto. Mi aspetto un messaggio forte dai club spagnoliquesto tipo di comportamento, questo è quello che chiederò alla mia squadra. Penso che sia importante che le societàno sul serio questo ...

