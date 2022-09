Raspadori “C'è voglia di fare bene in Nations League” (Di martedì 20 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – In vista delle prossime due gare di Nations League “non siamo preoccupati, c'è voglia di far bene, mettersi in gioco ed esprimersi al meglio. Le prossime sono due gare importanti, dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi soprattutto dal punto di vista fisico”. Lo ha detto l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori dal Centro tecnico di Coverciano, sede del ritiro dove la Nazionale sta preparando la prossima gara di Nations League contro l'Inghilterra. “Ripartire da chi è qui da più tempo è la cosa giusta, occorre ritrovare l'entusiasmo, ed il lavoro è l'unica strada per fare qualcosa di grande – ha aggiunto Raspadori – La mancata qualificazione al Mondiale? E' un periodo difficile come lo sono stati i mesi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) FIRENZE (ITALPRESS) – In vista delle prossime due gare di“non siamo preoccupati, c'èdi far, mettersi in gioco ed esprimersi al meglio. Le prossime sono due gare importanti, dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi soprattutto dal punto di vista fisico”. Lo ha detto l'attaccante del Napoli Giacomodal Centro tecnico di Coverciano, sede del ritiro dove la Nazionale sta preparando la prossima gara dicontro l'Inghilterra. “Ripartire da chi è qui da più tempo è la cosa giusta, occorre ritrovare l'entusiasmo, ed il lavoro è l'unica strada perqualcosa di grande – ha aggiunto– La mancata qualificazione al Mondiale? E' un periodo difficile come lo sono stati i mesi ...

