Rai, Meloni: vergognosa lezione di democrazia filosofo francese (Di martedì 20 settembre 2022) caption id="attachment 329203" align="alignleft" width="150" Giorgia Meloni/caption"Sulla Rai la vergognosa 'lezione di democrazia' del filosofo francese. Il servizio pubblico italiano ospita (o paga? La domanda è ufficiale) uno scrittore francese - noto qui per aver difeso il pluriomicida terrorista comunista Cesare Battisti dall'ipotesi di estradizione - per spiegarci in due minuti l'idea di democrazia della sinistra e per paragonare un`Italia a guida centrodestra ai peggiori regimi. Consiglio di ascoltarlo, è illuminante. Se invece non vi va, sintetizzo in poche parole: se gli italiani - votando - scelgono Fratelli d`Italia o la Lega non vanno rispettati. Sipario". E' quanto scrive la presidente Fdi Giorgia Meloni, in un post sul suo ...

