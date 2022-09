Questo studio pubblicato su Nejm non dimostra che «il vaccino Covid distrugge l’immunità naturale» (Di martedì 20 settembre 2022) La redazione di Facta il 20 settembre 2022 ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un articolo pubblicato dal sito Eventi avversi news il 13 settembre e intitolato “Il vaccino Covid distrugge l’immunità naturale. Nuovo studio del New England Journal of Medicine”. Nell’articolo si parla di «un nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine» (Nejm) che mostrerebbe «che l’efficacia del vaccino Pfizer Covid diventa negativa (il che significa che i vaccinati hanno maggiori probabilità di essere infettati rispetto ai non vaccinati) entro cinque mesi». Inoltre, lo stesso studio avrebbe stabilito che il vaccino ... Leggi su facta.news (Di martedì 20 settembre 2022) La redazione di Facta il 20 settembre 2022 ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un articolodal sito Eventi avversi news il 13 settembre e intitolato “Il. Nuovodel New England Journal of Medicine”. Nell’articolo si parla di «un nuovosul New England Journal of Medicine» () che mostrerebbe «che l’efficacia delPfizerdiventa negativa (il che significa che i vaccinati hanno maggiori probabilità di essere infettati rispetto ai non vaccinati) entro cinque mesi». Inoltre, lo stessoavrebbe stabilito che il...

