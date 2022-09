Quelli che l’alluvione nelle Marche è colpa dell’aereo Nato

(Di martedì 20 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/As-Np-1-10.mp4 I vaccini col microchip incorporato, poi Salvini agente segreto di Putin, ora lache bombarda le. Siamo messi proprio bene. In queste ore circola in rete un video che sta avendo un discreto successo, nel senso che è stato visto e rilanciato più e più volte. Il filmato mostra una traccia estratta da un famoso sito, che monitora il traffico aereo planetario. La traccia di un volo partito da una basedella Germania che, cito testualmente, “fa una strana rotta e circola più e più volte sopra le zone casualmente colpita da una bomba d’acqua pochi giorni dopo”. Insomma, si sta diffondendo in rete l’idea che la catastrofe marchigiana sia stato organizzata a tavolino dalla– non si capisce a quale scopo – e attuata attraverso le ...

GiovaQuez : Meluzzi: 'Scopriamo che poco prima dell'alluvione nelle Marche, un aereo segreto di quelli che emettono onde elettr… - IlContiAndrea : Ma quelli che ironizzano sul malore di #Blanco? Ha avuto una fitta al cuore, ha sospeso il concerto 15 minuti per… - LaStampa : La rabbia degli alluvionati delle Marche: 'Basta dare soldi a quelli che hanno il reddito di cittadinanza, finiremo… - Sylvia215000494 : Ma quelli che commentano i pretelli su questo # non possono andare sul loro? Avessi voluto leggero di loro mi sarei… - IlnazionalistaD : Non vorrei sembrare troppo ottimista, ma ricordo Giuseppe Conte riempire le piazze anche prima delle ultime elezion… -

Il Foglio

Regimi autoritari vs democrazia Non è veroi regimi autoritari siano più efficienti didemocratici nella salvaguardia degli interessi di una comunità. L'ignobile aggressione di Putin all' ...Feriti lievi si sono visti in occasione di qualche scippo e di qualche litigio (intorno al Capo est). Ma qui entriamo nelle situazioni di marginalità socialevedono protagonisti persone, ... Quelli che per riconoscere le vittime in Ucraina pretendono che siano senza macchia Il colosso di Mountain View ha reso pubblici i dati relativi al contributo che la piattaforma di streaming ha portato lo scorso anno all’industria discografica. YouTube nel 2021 ha versato nell’indust ...... ma che, proprio per questo, potranno garantire quella sana concorrenza che in allenamento fa la differenza. Pezzella o Gallo Baroni avrà sempre questo dubbio e sceglierà in base a chi in quel ...