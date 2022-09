Quelle screpolature significative della coalizione politica che si prepara a vincere

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 settembre 2022) Non so voi, ma io ho notato che la, data quasi come certa vincitriceprossima tornata elettorale, inizia a mostraregià prima del voto. Meloni e Berlusconi non vogliono ricorrere ad un innalzamento del debito pubblico, già mostruoso senza altri incrementi. Salvini, dal canto suo, incurante delle conseguenze che deriverebbero dalla scelta dissennata, insiste perché vengano stanziati subito fondi da distribuire a famiglie e imprese, a causa dell’aumentato costo delle bollette eperdita di acquisto dei salari e degli stipendi, erosi dall’inflazione, senza curarsi dell’aumento del debito pubblico. Due visioni diametralmente opposte di vedere l’economia dello stato. Durante questa campagna elettorale, simile ad un mercatino delle pulci nel quale si offre di ...