Quel convegno di «scienziati» sui presunti pericoli della rete 5G che non dimostra niente di nuovo (Di martedì 20 settembre 2022) Da tempo esistono associazioni impegnate nel sostenere l’esistenza di un complotto volto a imporre la rete 5G nel mondo e di presunti danni alla salute mai dimostrati. Legato a questi ambienti, circola un video dove viene rilanciata una conferenza tenuta da diversi scienziati, che scopriremo risalire al 2019. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: I presunti danni alla salute dovuti alle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti non sono dimostrati. Sono tanti gli studi che dagli anni ’60 a oggi hanno cercato di verificare la pericolosità delle onde elettromagnetiche nelle modalità usate nella vita di tutti i giorni, senza mai arrivare a risultati significativi. L’Airc ha inserito le onde elettromagnetiche nella categoria 2B, assieme ad altre 284 sostanze di ... Leggi su open.online (Di martedì 20 settembre 2022) Da tempo esistono associazioni impegnate nel sostenere l’esistenza di un complotto volto a imporre la5G nel mondo e didanni alla salute maiti. Legato a questi ambienti, circola un video dove viene rilanciata una conferenza tenuta da diversi, che scopriremo risalire al 2019. Vediamo di cosa si tratta realmente. Per chi ha fretta: Idanni alla salute dovuti alle radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti non sonoti. Sono tanti gli studi che dagli anni ’60 a oggi hanno cercato di verificare la pericolosità delle onde elettromagnetiche nelle modalità usate nella vita di tutti i giorni, senza mai arrivare a risultati significativi. L’Airc ha inserito le onde elettromagnetiche nella categoria 2B, assieme ad altre 284 sostanze di ...

