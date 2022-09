“Quando sei nel deserto, anche la piscia è champagne”: gli spot elettorali del Terzo Segreto di Satira. Il video del Pd (Di martedì 20 settembre 2022) Il Terzo Segreto di Satira, il collettivo di artisti e attori che da anni irride la politica con successo, ha realizzato una serie di spot elettorali, sotto forma di video, che mettono in luce i difetti e le contraddizioni dei principali partiti che il 25 di settembre si presenteranno alle elezioni. In questo video, il Pd. Qui la lista completa degli spot de Il Terzo Segreto di Satira L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Ildi, il collettivo di artisti e attori che da anni irride la politica con successo, ha realizzato una serie di, sotto forma di, che mettono in luce i difetti e le contraddizioni dei principali partiti che il 25 di settembre si presenteranno alle elezioni. In questo, il Pd. Qui la lista completa deglide IldiL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

