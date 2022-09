Quando esce Ginny & Georgia 2 su Netflix? L’aggiornamento dalla showrunner sul rilascio dei nuovi episodi (Di martedì 20 settembre 2022) Quando esce Ginny & Georgia 2 su Netflix? È la domanda più insistente che Debra J Fisher si è sentita rivolgere negli ultimi mesi, finché ha deciso di rispondere con un aggiornamento sullo stato dell’arte via TikTok. Piattaforma scelta non a caso, visto che la dramedy di Netflix incentrata su un turbolento rapporto madre-figlia, che ha debuttato all’inizio del 2021, ha fatto presa soprattutto sui teenagers, ma anche su generazioni successive per lo stile che richiama serie classiche come Gilmore Girls. La data d’uscita di Ginny & Georgia 2 non è stata ancora fissata, ma quantomeno le riprese dei nuovi episodi sono terminate: inizia ora la fase di post-produzione, che impiegherà diverse settimane per portare a termine il lavoro su tutti i 10 episodi. Fisher ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 settembre 2022)Ginny & Georgia 2 su? È la domanda più insistente che Debra J Fisher si è sentita rivolgere negli ultimi mesi, finché ha deciso di rispondere con un aggiornamento sullo stato dell’arte via TikTok. Piattaforma scelta non a caso, visto che la dramedy diincentrata su un turbolento rapporto madre-figlia, che ha debuttato all’inizio del 2021, ha fatto presa soprattutto sui teenagers, ma anche su generazioni successive per lo stile che richiama serie classiche come Gilmore Girls. La data d’uscita di Ginny & Georgia 2 non è stata ancora fissata, ma quantomeno le riprese deisono terminate: inizia ora la fase di post-produzione, che impiegherà diverse settimane per portare a termine il lavoro su tutti i 10. Fisher ...

