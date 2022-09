Qualcosa lievita nel forno di Stefano Cavada

Leggi su linkiesta

(Di martedì 20 settembre 2022) L’abbiamo conosciuto nel 2019 con le ricette semplici da realizzare de “La mia cucina altoatesina. 45 ricette per ogni occasione” e due anni più tardi con “Il mio Natale altoatesino. 60 ricette per il periodo più magico dell’anno” ci ha accompagnato alla scoperta dell’essenza della tradizione e della preparazione per la festa più amata. Ora è la volta di “In. 60 prelibatezze dolci e salate da cuocere al” (Athesia), ricettario interamente dedicato a una delle più grandi passioni del cuoco e food blogger, il. Il libro sarà disponibile dal 28 settembre. Le ricette contenute nel libro sono studiate appositamente per essere preparate, come il titolo suggerisce, al, elettrodomestico fedele compagno di molte delle sue preparazioni. Raccolte in sei differenti capitoli – primi, secondi, pane, torte, ...