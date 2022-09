“Putin vuole finire la guerra”. Cosa rivelano le parole di Erdogan (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan lancia un segnale: ha avuto “l’impressione” che Vladimir Putin sia disposto a porre fine alla guerra in Ucraina. “In Uzbekistan, mi sono incontrato con il presidente Putin e abbiamo avuto discussioni molto approfondite con lui. E mi sta dimostrando che è disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile.” InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 20 settembre 2022) Il presidente turco Recep Tayyiplancia un segnale: ha avuto “l’impressione” che Vladimirsia disposto a porre fine allain Ucraina. “In Uzbekistan, mi sono incontrato con il presidentee abbiamo avuto discussioni molto approfondite con lui. E mi sta dimostrando che è disposto a porre fine a questa situazione il prima possibile.” InsideOver.

