Putin inneggia all’autoritarismo e deride i diritti umani La guerra all’Ucraina riguarda anche noi

"Purtroppo in quei nostri territori che sono stati recentemente liberati dall'occupante, in particolare nella regione di Kharkiv, si scoprono terribili scene di torture e abusi della popolazione civile. Conosciamo tutti le città di Bucha, Borodyanka, Irpin, Hostomel vicino a Kyiv. Ma quello che si presenta agli occhi a Izyum e in altre città della regione di Kharkiv, può essere decine di volte peggio" (Šev?uk, Arcivescovo di Kiev). "I russi intensificano gli attacchi contro le infrastrutture civili,se non hanno alcun impatto militare" (Intelligence britannica). "Quattro operatori sanitari sono morti… durante un bombardamento russo a Strelecha (Kharkiv) contro un ospedale psichiatrico" (O. Sinegubov). Da sette mesi quotidianamente, i russi infliggono agli ucraini indicibili violenze: bombardati, torturati, assassinati, ...