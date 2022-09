Putin escluso dai funerali di Elisabetta II è la risposta coreografica di chi non è disponibile al già visto (Di martedì 20 settembre 2022) Alla fine i funzionari della Federazione russa hanno protestato vivacemente, ma certo la Russia non era esclusa dai Leggi su ilfoglio (Di martedì 20 settembre 2022) Alla fine i funzionari della Federazione russa hanno protestato vivacemente, ma certo la Russia non era esclusa dai

angeliquepoison : #QueenElizabethII Putin escluso dalla lista dei potenti presenti al funerale della Regina…. - Paola91333281 : @matteograndi Reti unificati? A me risulta solo Rai1. Poi non so. Però un funerale con Putin escluso l'avrei trasme… - smilypapiking : RT @JozeJechich_JJ: quella più sfumata di Patrushev, che avrebbero escluso la possibilità di utilizzare l'FSB in tale ruolo La riunione sar… - armaardillo : Putin escluso dai funerali come Malefica al battesimo di Aurora #queensfuneral - 87_smi : @MassimoMalvest1 @MadameA02 Che le repubbliche sovietiche dell'Asia centrale si facessero la guerra tra di loro non… -