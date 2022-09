Putin, attesa per discorso: il ‘mistero’ del tweet (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – I media russi avevano scritto che si attendeva in serata un discorso di Vladimir Putin alla nazione, proprio nel giorno in cui sono stati annunciati i referendum della prossima settimana per l’annessione dei territori occupati russi. Ed era anche stato pubblicato un tweet dell’emittente di stato Rt che dava l’ora, le 20 di Mosca, le 19 in Italia. Il discorso non è però arrivato all’ora indicata e sarebbe stato anche cancellato il tweet con l’orario, fa notare il sito di Sky news Uk. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 20 settembre 2022) (Adnkronos) – I media russi avevano scritto che si attendeva in serata undi Vladimiralla nazione, proprio nel giorno in cui sono stati annunciati i referendum della prossima settimana per l’annessione dei territori occupati russi. Ed era anche stato pubblicato undell’emittente di stato Rt che dava l’ora, le 20 di Mosca, le 19 in Italia. Ilnon è però arrivato all’ora indicata e sarebbe stato anche cancellato ilcon l’orario, fa notare il sito di Sky news Uk. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

