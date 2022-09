Putin accelera l' annessione dei territori occupati in Ucraina

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 20 settembre 2022) I russi vanno di fretta con le annessioni formali deiucraini: dal 23 al 27 settembre, cioè a partire da venerdì, si terrà un “referendum” (usiamo le virgolette per rispetto dello strumento del referendum come lo intendiamo noi in occidente) nella regione di Kherson e Zaporizhia, nel centro-sud dell’, e nelle due regioni del Donbas, Luhansk e Donetsk, per integrarsi nella Federazione russa. Il “Parlamento” (servono sempre le virgolette) di Luhansk ha approvato all’unanimità una legge per organizzare il referendum, lo stesso è accaduto nelle altre due regioni; a Kherson il capo dell’amministrazione russa locale ha detto che è la popolazione che lo chiede. Il “voto” sarà fatto parzialmente via mail o online. Il fatto che non ci siano la rete internet né il servizio postale non deve essere di grande rilievo per gli occupanti russi. Così ...