“Problema delicato”, Kledi parla della malattia del figlio Gabriel a “Oggi è un altro giorno” (Di martedì 20 settembre 2022) Kledi Kadiu, nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha ripercorso parte della sua vita, della sua carriera e soprattutto ha parlato della malattia del figlio Gabriel. Ballerino di grande talento ed eleganza, non è mancato un tributo alla celebre Carla Fracci. Si è aperto alla conduttrice, spiegando la forza della danza, come è arrivato in Italia e come ha affrontato il “Problema delicato” del piccolo Gabriel, sempre al fianco dell’amatissima moglie Charlotte Lazzari. Kledi Kadiu parla della malattia del figlio Gabriel ... Leggi su dilei (Di martedì 20 settembre 2022)Kadiu, nel salotto di Serena Bortone aè un, ha ripercorso partesua vita,sua carriera e soprattutto hatodel. Ballerino di grande talento ed eleganza, non è mancato un tributo alla celebre Carla Fracci. Si è aperto alla conduttrice, spiegando la forzadanza, come è arrivato in Italia e come ha affrontato il “” del piccolo, sempre al fianco dell’amatissima moglie Charlotte Lazzari.Kadiudel...

