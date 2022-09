Primo posto | 17 punti e zero sconfitte | Atalanta | è la miglior partenza di sempre

Leggi su bergamonews

(Di martedì 20 settembre 2022) Per fare in modo che questa “maglia rosa”, come ormai Gian Piero Gasperini ha ribattezzato il primato in classifica, non induca qualcuno a strani voli pindarici, il tecnico piemontese ha messo presto le mani avanti anche dopo il successo contro la Roma all’Olimpico: “Non vinceremo il Giro, cercheremo di portarla il più possibile senza proclami. Per ambire a qualcosa di più dovremo tornare a fare un altro calcio”. Ma i numeri sono numeri e dicono che l’ha messo a segno ladella propria storia e, di conseguenza, anche della pur straordinaria gestione Gasp: diciassettein 7 giornate, nessuna sconfitta,in coabitazione con il Napoli di Luciano Spalletti che invece sì, allo Scudetto ci punta eccome. Al netto della poca soddisfazione del tecnico ...