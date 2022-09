Primo bacio al GF Vip, il momento caldo in piscina tra i due concorrenti insospettabili (Di martedì 20 settembre 2022) Primo bacio al Grande Fratello Vip 7. C’era grande attesa per la prima puntata del reality di Alfonso Signorini andata in onda ieri sera, lunedì 19 settembre. Intanto per conoscere i primi concorrenti dopo che per settimane il pubblico ha avuto a che fare con semplici indizi e poco altro. Cominciamo con il giovane tiktoker George Ciupilan, poi la conduttrice Patrizia Rossetti, l’ex tronista Luca Salatino, l’esperto di comunicazione Alberto De Pisis e la showgirl Cristina Quaranta. Poi ancora l’attrice Pamela Prati, il giornalista Attilio Romita, la cantante Ginevra Lamborghini, l’artista Elenoire Ferruzzi, il personaggio tv Charlie Gnocchi, la schermitrice Antonella Fiordelisi e l’hair stylist Antonino Spinalbese. Infine l’opinionista Sara Manfuso, il campione di pallanuoto Amaurys Perez e la modella Nikita Pelizon. Intanto già ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 settembre 2022)al Grande Fratello Vip 7. C’era grande attesa per la prima puntata del reality di Alfonso Signorini andata in onda ieri sera, lunedì 19 settembre. Intanto per conoscere i primidopo che per settimane il pubblico ha avuto a che fare con semplici indizi e poco altro. Cominciamo con il giovane tiktoker George Ciupilan, poi la conduttrice Patrizia Rossetti, l’ex tronista Luca Salatino, l’esperto di comunicazione Alberto De Pisis e la showgirl Cristina Quaranta. Poi ancora l’attrice Pamela Prati, il giornalista Attilio Romita, la cantante Ginevra Lamborghini, l’artista Elenoire Ferruzzi, il personaggio tv Charlie Gnocchi, la schermitrice Antonella Fiordelisi e l’hair stylist Antonino Spinalbese. Infine l’opinionista Sara Manfuso, il campione di pallanuoto Amaurys Perez e la modella Nikita Pelizon. Intanto già ...

