Premio Autrici Under 40 Valentina Pedicini | assegnati i premi della seconda edizione

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 settembre 2022) Annunciata questa mattina l’assegnazione del “40”, quest’anno alla sua, nell’ambito79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.Ilè a cura di “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, l’unica rassegna cinematografica indipendente in collaborazione con la Biennale Cinema, a Napoli dal 25 al 30 ottobre 2022 per la XII.Lo staffmanifestazione sono al Lido da una settimana per selezionare i film e le vincitrici deldestinato alle40, che si distinguono per il loro talento in regia, ...