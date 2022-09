PREMIER LEAGUE, ESORDIO PER NWANERI, IL PIU’ GIOVANE DI SEMPRE (Di martedì 20 settembre 2022) La gara tra Brentford e Arsenal andata in scena al Gtech Community Stadium ieri sera è entrata nella storia del massimo campionato inglese. Non tanto per il punteggio in se, che ha visto l’Arsenal di Arteta imporsi per tre a zero sui padroni di casa, quanto per l’ingresso in campo del giocatore più GIOVANE di SEMPRE ad esordire in PREMIER LEAGUE. Parliamo di Ethan NWANERI, trequartista inglese classe 2007. Di origine nigeriana, il ragazzo ha giocato un solo minuto nel finale, subentrando al posto di Fabio Vieira. 15 anni e 181 giorni, l’età di NWANERI al momento del suo ingresso in campo. Superato così il precedente record detenuto da Harvey Elliot, ala ora in forza al Liverpool, che esordì con la maglia del Fulham a 16 anni e 30 giorni. In questa stagione ha collezionato tre presenze, ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 20 settembre 2022) La gara tra Brentford e Arsenal andata in scena al Gtech Community Stadium ieri sera è entrata nella storia del massimo campionato inglese. Non tanto per il punteggio in se, che ha visto l’Arsenal di Arteta imporsi per tre a zero sui padroni di casa, quanto per l’ingresso in campo del giocatore piùdiad esordire in. Parliamo di Ethan, trequartista inglese classe 2007. Di origine nigeriana, il ragazzo ha giocato un solo minuto nel finale, subentrando al posto di Fabio Vieira. 15 anni e 181 giorni, l’età dial momento del suo ingresso in campo. Superato così il precedente record detenuto da Harvey Elliot, ala ora in forza al Liverpool, che esordì con la maglia del Fulham a 16 anni e 30 giorni. In questa stagione ha collezionato tre presenze, ...

