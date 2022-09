Politano, niente da fare. Lascia la Nazionale e rientra a Napoli (Di martedì 20 settembre 2022) Matteo Politano non ce la fa. L’attaccante romano del Napoli Lascia il ritiro della Nazionale Italiana poiché il dolore è ancora forte. Il giocatore del Napoli è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ad abbandonare il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano. L’infortunio subito nella gara contro il Milan non è guaribile in pochi giorni e lo staff medico dell’Italia ha preferito Lasciar tornare il giocatore a Napoli dove proseguirà il suo percorso di cure e terapie. L’ex Inter non prenderà quindi parte alle gare di Nations League con la selezione di Mancini. La SSC Napoli, tramite il proprio sito, ha così comunicato: “Matteo Politano Lascia la Nazionale e ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 settembre 2022) Matteonon ce la fa. L’attaccante romano delil ritiro dellaItaliana poiché il dolore è ancora forte. Il giocatore delè stato costretto ad alzare bandiera bianca e ad abbandonare il ritiro dellaitaliana a Coverciano. L’infortunio subito nella gara contro il Milan non è guaribile in pochi giorni e lo staff medico dell’Italia ha preferitor tornare il giocatore adove proseguirà il suo percorso di cure e terapie. L’ex Inter non prenderà quindi parte alle gare di Nations League con la selezione di Mancini. La SSC, tramite il proprio sito, ha così comunicato: “Matteolae ...

