CorSport : #Politano infortunato: lascia la #Nazionale e torna a #Napoli ?? - sportli26181512 : #Politano infortunato: lascia la Nazionale e torna a Napoli: Il giocatore azzurro contro il Milan aveva subito una… - NandoArm8 : Roberto #Mancini convoca Manolo #Gabbiadini al posto dell'infortunato Matteo Politano. Una domanda: Perché? - defilippo_luca : #politano infortunato rimane con la nazionale! Mai visto una cosa del genere con giocatori di juve , Inter o Milan ! #ForzaNapoliSempre - Lelle_1509 : @pasquale_caos Si Pasquale, ma contestualizziamo, ho capito cosa vuoi dire però con Lozano acciaccato e Politano in… -

Niente Nations League per Matteo, che salta Inghilterra e Ungheria . Il giocatore del Napoli ha infatti lasciato il ritiro della Nazionale perché. Contro il Milan , nell'ultima di campionato, aveva riportato un ...Con Verrattiche ha già lasciato il ritiro, sono rimasti a riposo Tonali , Pellegrini e: lo staff tecnico deciderà entro domani se rimandarli a casa oppure no visti i rispettivi ...Infortunio Politano - Come confermato dal comunicato ufficiale del Napoli, Politano non risponderà presente alla chiamata di Mancini in Nazionale.La società partenopea comunica che Matteo Politano lascia la Nazionale e rientra a Napoli. L’attaccante azzurro, che domenica a San Siro contro il Milan aveva subìto un trauma distorsivo alla caviglia ...