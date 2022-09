Playstation 5, nuovo modello in arrivo: ecco come sarà! Tom Henderson sgancia la bomba (Di martedì 20 settembre 2022) Una nuova Playstation 5 sarebbe all’orizzonte, e ne è convinto Tom Henderson, quello che viene considerato uno dei leaker più attendibili della rete. Ps5, 20/9/2022 – Computermagazine.itIn occasione del lancio della sua piattaforma multimediale Insider-Gaming, l’insider si è detto appunto certo che la Sony abbia in cantiere una nuova versione della sua ultima console, oggetto del desiderio di milioni di gamer in tutto il mondo vista la sua irreperibilità. Nel dettaglio, il colosso nipponico starebbe preparando il lancio di una terza versione di Playstation 5, che andrebbe quindi a soppiantare gli attuali modelli in circolazione. Ma cosa avrebbe in cantiere la Sony? In questa inedita Playstation 5 vi sarebbe la modularità del lettore dei dischi, come specificato da everyeye.it, e l’intenzione di Sony ... Leggi su computermagazine (Di martedì 20 settembre 2022) Una nuova5 sarebbe all’orizzonte, e ne è convinto Tom, quello che viene considerato uno dei leaker più attendibili della rete. Ps5, 20/9/2022 – Computermagazine.itIn occasione del lancio della sua piattaforma multimediale Insider-Gaming, l’insider si è detto appunto certo che la Sony abbia in cantiere una nuova versione della sua ultima console, oggetto del desiderio di milioni di gamer in tutto il mondo vista la sua irreperibilità. Nel dettaglio, il colosso nipponico starebbe preparando il lancio di una terza versione di5, che andrebbe quindi a soppiantare gli attuali modelli in circolazione. Ma cosa avrebbe in cantiere la Sony? In questa inedita5 vi sarebbe la modularità del lettore dei dischi,specificato da everyeye.it, e l’intenzione di Sony ...

Teomanson : RT @PlayStationIT: Nasce #LaCasaDeiPlayer: il vodcast di PlayStation Italia pensato per raccontare il nuovo PlayStation Plus! - Nextplayer_it : Nasce La Casa Dei Player: il vodcast di SIE Italia pensato per raccontare il nuovo PlayStation Plus - simoferrara99 : RT @PlayStationIT: Nasce #LaCasaDeiPlayer: il vodcast di PlayStation Italia pensato per raccontare il nuovo PlayStation Plus! - stefanobarbat13 : RT @PlayStationIT: Nasce #LaCasaDeiPlayer: il vodcast di PlayStation Italia pensato per raccontare il nuovo PlayStation Plus! - PlayStationIT : Nasce #LaCasaDeiPlayer: il vodcast di PlayStation Italia pensato per raccontare il nuovo PlayStation Plus! -