Perde il controllo dell’auto e si schianta | paura al Casello di Civitavecchia Nord

(Di martedì 20 settembre 2022)dove, alle ore 17 di questo pomeriggio, 20 settembre 2022, i Vigili del Fuoco disono intervenuti sull’autostrada A12 per un incidente: un uomo di nazionalità italiana ha perso ildella sua auto per cause ancora in corso di accertamento, e si è scontrato con il sottopassaggio pedonale a servizio del personale deldi. I Vigili del Fuoco arrivati sul posto hanno consegnato gli occupanti della vettura al personale sanitario del 118, che sembravano versare in condizioni abbastanza serie e hanno messo in sicurezza sia l’area che l’automobile. Il sottopasso pedonale è stato interdetto fino alla verifica da parte del tecnico responsabile competente. Sul posto presente ...