Perché Orietta Berti ha scelto il Gf Vip (Di martedì 20 settembre 2022) Orietta Berti ha lasciato Fazio e la trasmissione Che tempo che fa per ricoprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. In molti si sono chiesti il motivo di questa scelta così inaspettata. La cantante romagnola lo ha svelato con una sincerità disarmante. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 20 settembre 2022)ha lasciato Fazio e la trasmissione Che tempo che fa per ricoprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. In molti si sono chiesti il motivo di questa scelta così inaspettata. La cantante romagnola lo ha svelato con una sincerità disarmante. L'articolo proviene da DireDonna.

GiusCandela : Orietta Berti che ammette che fa il #gfvip perché le danno tanti soldi merita una statua a Cologno Monzese. - usuallynope : RT @legillimens_x: @trash_italiano non capisco perché scegliere come opinionista una mummia riesumata. senza offesa per orietta berti, ma q… - camila_healing : RT @legillimens_x: @trash_italiano non capisco perché scegliere come opinionista una mummia riesumata. senza offesa per orietta berti, ma q… - TuttoUeD : - wordsandmore1 : #20settembre oltre #GFvip #Kissinger #StadiumVuoto #orietta #Bizzarri tempo per #uominiedonne che amano #leggere di… -