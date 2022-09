Perché nonostante i 4 figli esiste una sola foto della regina Elisabetta incinta (Di martedì 20 settembre 2022) nonostante avesse quattro figli, le foto che ritraggono la regina Elisabetta II incinta sono veramente rare, anzi uniche. Sua altezza reale, infatti, fu fotografata solo una volta durante la gravidanza, e anche in quell’occasione il pancione si intravedeva a malapena. L’unica foto che abbiamo della regina in dolce attesa, quindi, risale a gennaio 1960, quando era incinta del suo terzo figlio, Andrew. Un mese dopo il parto, divenne la prima monarca regnante a partorire in 103 anni di storia, dato che sia il neo eletto re Carlo III, sia la sorella Anna, nacquero prima di essere incoronata. Nel rarissimo scatto, la regina si trovava in compagnia di un giovanissimo Carlo, ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 20 settembre 2022)avesse quattro, leche ritraggono laIIsono veramente rare, anzi uniche. Sua altezza reale, infatti, fugrafata solo una volta durante la gravidanza, e anche in quell’occasione il pancione si intravedeva a malapena. L’unicache abbiamoin dolce attesa, quindi, risale a gennaio 1960, quando eradel suo terzoo, Andrew. Un mese dopo il parto, divenne la prima monarca regnante a partorire in 103 anni di storia, dato che sia il neo eletto re Carlo III, sia la sorella Anna, nacquero prima di essere incoronata. Nel rarissimo scatto, lasi trovava in compagnia di un giovanissimo Carlo, ...

